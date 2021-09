Acht Nederlandse ziekenhuizen gaan per 1 oktober medisch afval uit operatiekamers recyclen. Ze smelten het om en maken er nieuwe medische hulpmiddelen van. Dat kan de CO2-uitstoot in Nederland met ongeveer 1 procent reduceren, zegt de Technische Universiteit Delft (TU Delft) tegen NU.nl.

De ziekenhuiszorg draagt voor 7 procent bij aan de totale CO2-uitstoot in Nederland, stellen TU Delft-onderzoekers Bart van Straten en Tim Horeman. De verwerking van medisch afval van operatiekamers is goed voor ongeveer 80 procent van de uitstoot van ziekenhuizen, licht Van Straten toe.

"Per jaar produceren de operatiekamers van ziekenhuizen in Nederland ongeveer 1,3 miljoen kilo medisch afval. Vooral in de vorm van operatielakens, medische instrumenten en mondmaskers die allemaal bestemd zijn voor eenmalig gebruik", legt Van Stralen uit. "Op dit moment wordt dat allemaal verbrand. Dat zorgt voor CO2-uitstoot."

De twee biomedisch wetenschappers van de TU Delft hebben naar eigen zeggen een duurzame manier bedacht om het medisch afval te recyclen. Het wordt bij een temperatuur van 300 graden omgesmolten. Van het gesmolten materiaal kunnen nieuwe medische hulpmiddelen worden gemaakt. De methode staat beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Cleaner Production.

Op Malta worden sinds afgelopen maandag nieuwe medische instrumenten van de TU Delft getest. Die zijn deels gemaakt van gerecycled medisch afval. Foto: Tim Horeman

'Recycle-industrie zal niet blij met ons zijn'

"Het vernieuwende zit erin dat er geen stoffen aan het gesmolten materiaal hoeven te worden toegevoegd om er nieuwe medische hulpmiddelen van te maken", zegt Van Straten over de methode die hij en Horeman hebben ontwikkeld. "Dat toevoegen van die zogenoemde additieven, daar leeft de recycle-industrie nu juist van. Die zal niet blij met ons zijn."

De capaciteit van de productielijn die de wetenschappers van de TU Delft hebben opgezet, is volgens Van Straten nu ongeveer 200.000 kilo medisch afval per jaar. "We verwerken nu ongeveer 130.000 kilo medisch afval per jaar. Veertien ziekenhuizen willen aanhaken, naast de acht die per 1 oktober meedoen."

Naast 22 Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, overwegen volgens Van Straten ook twee Belgische ziekenhuizen hun afval uit operatiekamers aan te bieden voor de nieuwe manier van recyclen. De onderzoeker van de TU Delft vindt dat een goede ontwikkeling. "De zorg doet zijn uiterste best om zieke mensen te helpen. Maar met al die medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik maken we het milieu kapot."