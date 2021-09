Mensen die een geslachtsverandering hebben ondergaan, lopen gemiddeld dubbel zoveel kans om vroegtijdig te overlijden, schrijft Trouw op basis van onderzoek van het Amsterdams Universitair Medisch Centrum.

Transgenders lopen meer risico op hart- en vaataandoeningen, hiv-gerelateerde ziekte, longkanker en niet-natuurlijke doodsoorzaken zoals zelfdoding, blijkt uit het onderzoek.

De studie is uitgevoerd door de genderkliniek van het Amsterdams UMC, veruit de grootste van het land. De afgelopen vijf decennia zijn in deze kliniek bijna negenduizend mensen behandeld, waarvan iets meer dan de helft onderzocht is. Deze groep is groot genoeg om te kijken wat de gezondheidseffecten van geslachtsverandering zijn op de lange termijn.

Mensen die geboren zijn als man en later vrouw werden, bleken in de onderzochte periode een twee keer zo grote kans op overlijden te hebben als de gemiddelde man, en een drie keer zo grote kans als de gemiddelde vrouw.

Mensen die als vrouw geboren zijn en later man werden, bleken een twee keer zo grote kans op overlijden te lopen als de gemiddelde vrouw, maar verschil met de gemiddelde man is er niet.

De afgelopen jaren is het risico op bijvoorbeeld hiv kleiner geworden door betere behandeling. Ook het risico op zelfdoding bij transgenders is kleiner, door betere acceptatie van geslachtsverandering. Toch blijft het overlijdensrisico van transgenders over de hele linie gelijk, namelijk tweemaal hoger dan in de algehele bevolking.