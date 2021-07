De NASA kiest voor SpaceX voor haar reis naar Jupiter-maan Europa, bekend als de Europa Clipper-missie. Dat maakte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie vrijdag bekend. SpaceX is het bedrijf van de Amerikaanse miljardair en Tesla-oprichter Elon Musk.

Het contract voor de Europa Clipper-missie heeft volgens de NASA een waarde van 178 miljoen dollar (151,2 miljoen euro). De Europa is ongeveer 630 miljoen kilometer van de aarde verwijderd. De reis zal naar verwachting meer dan vijf jaar duren.

De missie is gepland voor oktober 2024 en zal vanaf het Kennedy Space Center in Florida uitgevoerd worden in een Falcon Heavy-raket van SpaceX. Aanvankelijk zou de missie gebruikmaken van de raket Space Launch System (SLS) van de NASA, maar die liep vertraging op en het budget werd overschreden.

NASA is geïnteresseerd in de Europa-maan vanwege zout water dat er onder het ijzige oppervlak zou liggen, wat leven op de maan mogelijk zou maken. Het ruimtevaartuig zal uitgerust worden met camera's en spectrometers om beelden met hoge resolutie te kunnen maken. Een radar wordt ingezet om te bepalen of er vloeibaar water onder de ijslaag zit.