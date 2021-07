Israëlische wetenschappers hebben organen ontwikkeld die bestaan uit zowel varkensweefsel als menselijk weefsel, meldt The Jerusalem Post. Dit zou volgens hen op termijn het risico verminderen dat getransplanteerde organen van dieren in mensenlichamen afgestoten worden. Dat is een belangrijke stap in het tegengaan van het tekort aan donororganen.

Volgens de wetenschappers is de belangrijkste oorzaak van het afstoten van getransplanteerde dierlijke organen in het menselijk lichaam dat menselijk bloed in contact komt met het weefsel van de bloedvaten in het dierlijk orgaan. Daarom hebben ze dat dierlijke bloedvatweefsel vervangen door weefsel dat is gemaakt van menselijke placentacellen.

De wetenschappers hebben met succes de bloedvatwanden van varkensharten, -levers en andere organen vervangen in testopstellingen buiten het lichaam. De resultaten hebben ze gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

De eerstvolgende stap is volgens de wetenschappers een transplantatie van een aangepast orgaan van dier op dier. Over vijf jaar hopen de wetenschappers via deze methode de eerste transplantatie naar een menselijk lichaam uit te voeren.

Na een transplantatie lopen de ontvangers van een donororgaan kans dat het door hun lichaam wordt afgestoten. Dit geldt ook als het gaat om een menselijk donororgaan dat in een ander menselijk lichaam wordt geplaatst. Om afstoting zoveel mogelijk te voorkomen, moeten ontvangers van een donororgaan medicijnen blijven slikken.

Er is wereldwijd een tekort aan donororganen; jaarlijks overlijden ook in Nederland mensen terwijl ze hierop wachten. Wetenschappers werken daarom aan manieren om organen van dieren te gebruiken voor orgaantransplantatie.