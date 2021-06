Japanse onderzoekers hebben vastgesteld dat gevriesdroogd sperma van muizen dat in het ruimtestation ISS bijna zes jaar lang blootgesteld is geweest aan hoge niveaus van kosmische straling, normale, onopmerkelijke jongen heeft voortgebracht, meldt VRT Nieuws. Ook de jongen van die muizen en de derde generatie bleken normaal.

De onderzoekers vroegen zich af of ruimtestraling het voortplantingsvermogen zou kunnen aantasten van mens en dieren die een nieuw leven zouden willen opbouwen op een andere planeet dan de aarde. Om een antwoord te geven op die vraag zetten ze een groot wetenschappelijk experiment op.

De resultaten lijken geruststellend. Het gevriesdroogd muizensperma heeft na zes jaar aan boord van het internationale ruimtestation ISS een flink aantal normale muizenjongen kunnen voortbrengen. Volgens de berekeningen van de onderzoekers zou gevriesdroogd sperma zonder problemen zelfs zo'n tweehonderd jaar in het ISS opgeslagen kunnen worden.

De keuze voor gevriesdroogd sperma had een praktische reden: in die vorm kunnen de stalen meer dan een jaar bewaard worden op kamertemperatuur. Niet gevriesdroogde spermastalen zouden in een diepvries naar het ISS gestuurd moeten worden en in een raket zijn die niet voorhanden.

Het onderzoeksproject is begonnen in 1997. Hoofdonderzoeker Teruhiko Wakayama en zijn collega's van de universiteit van Yamanashi toonden toen voor het eerst aan dat muizen daadwerkelijk gekweekt konden worden uit gevriesdroogd sperma.