Een dinosaurus met een lengte tussen de 25 en 30 meter waarvan in 2006 resten zijn gevonden in Australië blijkt een nieuwe soort. Paleontologen zeggen dat het dier een van de grootste dino's is die ooit op aarde hebben geleefd.

De gigant met de naam Australotitan cooperensis is lid van de familie van titanosaurussen, die 100 miljoen jaar geleden leefden. Het dier was 5 tot 6,5 meter hoog. Het gaat om de grootste dinosaurus in Australië. Wereldwijd komt deze titanosaurus in de top vijf, schat directeur Robyn Mackenzie van het natuurhistorisch museum in het Australische Eromanga.

Fossiele botten van het dier werden in 2006 gevonden op de boerderij van de familie van Mackenzie, zo'n 1.000 kilometer ten westen van Brisbane. De dino kreeg de naam Cooper, naar een rivier. Het skelet werd in 2007 aan het publiek getoond.

Na langdurig en moeizaam onderzoek met onder meer 3D-scans werd vastgesteld dat het een nieuwe dinosoort betreft. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PeerJ.

In hetzelfde gebied zijn talrijke andere dinosaurusbotten gevonden, maar er is nog een hoop graafwerk te verrichten. "Ontdekkingen als deze zijn het topje van de ijsberg", aldus paleontoloog Scott Hocknull van het Queensland Museum.

De tot nu toe grootste bekende dinosaurus is de "Patagonische Titan", ontdekt in Argentinië en beschreven in 2017. Die planteneter woog naar schatting 70 ton, was ongeveer 37 meter lang en 8 meter hoog.