Een grote planetoïde passeert op 1 juni met hoge snelheid de aarde. Het rotsblok is naar schatting zo groot als de Eiffeltoren, maar vormt door de afstand tot de aarde geen gevaar voor onze planeet. Volgens berekeningen van het Amerikaanse ruimteagentschap NASA raast de planetoïde dinsdag om 16.25 uur voorbij.

Het ruimteagentschap heeft 2021 KT1, zoals NASA de planetoïde noemt, opgemerkt via zijn detectiesysteem. Momenteel houdt NASA zo'n 26.000 planetoïden in de gaten die zich in 'de buurt' van de aarde bevinden, schrijft Newsweek.

NASA schat dat 2021 KT1 een diameter van tussen de 150 en 330 meter heeft. Het gesteente komt met een snelheid van rond de 64.000 kilometer per uur voorbij. Dat is ongeveer twintig keer zo snel als de snelheid waarmee een kogel uit een geweer geschoten wordt.

Omdat het gesteente op ruim 7 miljoen kilometer afstand van de aarde blijft, ziet NASA de planetoïde niet als gevaar. Planetoïden worden pas als een potentially hazardous object (potentieel gevaarlijk object) gelabeld wanneer deze binnen 7 miljoen kilometer van onze planeet komen en een diameter van minimaal 150 meter hebben.