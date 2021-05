Sterrenkundige Kees de Jager is donderdag op honderdjarige leeftijd overleden in zijn geboorteplaats Den Burg op Texel. De Jager richtte een voorloper van SRON Netherlands Institute for Space Research op en was de bedenker van de Nederlandse vertaling van big bang: oerknal.

De Jager promoveerde in 1952 op onderzoek naar de waterstoflijnen in het zonnespectrum. Later deed hij onderzoek naar onder meer zonnevlammen en super- en hyperreuzen (sterren).

In 1961 richtte hij het Laboratorium voor Ruimteonderzoek (de voorloper van SRON) op. Dat leidde tot de lancering van de eerste Nederlandse satelliet. Van 1964 tot 1977 was hij directeur van het sterrenkundig instituut Sonnenborgh, dat wereldwijd naam maakte met zonneonderzoek.

De Jager stond verder bekend om zijn inspanningen voor de amateursterrenkunde. Hij gaf tot op hoge leeftijd lezingen en publiceerde tientallen boeken.