Blue Origin, het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, heeft maandag (lokale tijd) protest ingediend bij het Amerikaanse Congres om de keuze van NASA voor SpaceX. Dat bedrijf won de aanbesteding om een ruimtevaartuig te bouwen dat Amerikaanse astronauten voor het eerst sinds de jaren zeventig naar de maan zal brengen.

"NASA heeft een gebrekkige acquisitie uitgevoerd en de deadlines op het laatste moment verplaatst", zegt Blue Origin in een verklaring aan persbureau AFP. Het besluit "elimineert kansen voor concurrentie, verkleint de bevoorradingsbasis aanzienlijk, en vertraagt niet alleen, maar brengt ook de terugkeer van Amerika naar de maan in gevaar", zei het particuliere ruimtevaartbedrijf. Reden voor het bedrijf om protest in te dienen bij toezichthouder GAO van het Amerikaanse Congres.

NASA maakte ruim een week geleden bekend voor het bedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk te kiezen en SpaceX een contract van 2,9 miljard dollar toe te kennen om Starship te ontwikkelen. Maar Blue Origin voerde aan dat NASA de risico's die gepaard gaan met de keuze voor SpaceX's "geheel nieuwe draagraket" verkeerd heeft ingeschat. Daar zouden de nodige risico's aan kleven en de ontwikkeling ervan duurt volgens het bedrijf langer dan verwacht.

Starship nog geen succes

Tot nog toe waren onbemande testvluchten met Starship niet succesvol. De landingspogingen van de ruimtevaartuigen eindigden in een explosie. Onlangs kondigde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA een onderzoek aan naar de veiligheid bij enkele mislukte tests.

Blue Origin vindt dat NASA door nu alleen maar voor SpaceX te kiezen het maanproject in de waagschaal legt omdat er geen plan B is. Bovendien wordt hiermee in de ogen van het bedrijf een potentieel monopolie gecreëerd voor alle toekomstige NASA-verkenningsmissies.

Bezos, de oprichter van Amazon, wilde het contract samen met luchtvaart- en defensieconcerns Lockheed Martin, Northrop Grumman en Draper binnenhalen. Hij hoopt via GAO de druk op NASA op te voeren om het eerdere besluit om voor SpaceX te kiezen, in te trekken.