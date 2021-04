Een malariavaccin van de Britse University of Oxford is 77 procent effectief gebleken tijdens de eerste proeven op mensen. Het vaccin kan een enorme doorbraak betekenen in de strijd tegen de ziekte die jaarlijks 400.000 dodelijke slachtoffers eist, van wie de meesten kinderen uit Sub-Sahara-Afrika.

De resultaten van proeven op 450 kinderen in het West-Afrikaanse Burkina Faso werden vrijdag bekendgemaakt door het team van wetenschappers achter het Oxford-vaccin, meldt onder meer de BBC.

De proefpersonen werden na hun vaccinatie twaalf maanden lang gevolgd. Het vaccin bleek veilig en "effectief op een hoog niveau", aldus de onderzoekers.

De volgende stap behelst proeven op 4.800 kinderen van vijf maanden tot drie jaar oud uit vier Afrikaanse landen. Die moeten de effectiviteit van het nieuwe vaccin bevestigen.

Het Seruminstituut van India, dat het malariavaccin produceert, heeft laten weten zeker 200 miljoen doses te kunnen leveren als het middel wordt goedgekeurd.

Zoektocht naar malariavaccin duurt al jaren

Tot op heden voldeed geen van de vele geteste middelen aan de minimale effectiviteitseis van 75 procent van de gezondheidsorganisatie WHO. Het succesvolste vaccin had een effectiviteit van 55 procent.

Malaria wordt veroorzaakt door een parasiet. De infectieziekte wordt overgebracht via muggenbeten en is in absolute aantallen een van de dodelijkste ziektes uit de menselijke geschiedenis. Volgens de WHO waren er in 2019 zo'n 229 miljoen malariagevallen wereldwijd, waarvan 409.000 dodelijk. Het is een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij Afrikaanse kinderen.

Patiënten ervaren symptomen als koorts, hoofdpijn en rillingen. De ziekte kan goed worden behandeld, maar zonder medische interventie binnen korte tijd leiden tot de dood.