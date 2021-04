Hoe angstaanjagend de tyrannosaurus rex er ook uitzag, erg snel was hij niet, concluderen onderzoekers van Naturalis, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Utrecht. De dinosaurus wandelde over de aarde in een tempo van zo'n 4,6 kilometer per uur - ongeveer even snel als de mens.

Volgens de onderzoekers liep het dier langzamer dan tot dusver werd aangenomen. In tegenstelling tot in eerdere onderzoeken werd de staart van de tyrannosaurus rex in deze studie wel meegenomen bij het bepalen van het tempo.

De onderzoekers bepaalden wat voor de tyrannosaurus rex het comfortabelste looptempo moet zijn geweest. Die zogenaamde 'voorkeurssnelheid' is het tempo waarin een dier zo min mogelijk energie verbruikte.

De tyrannosaurus rex liep op twee poten en had een enorme staart. In eerder onderzoek naar het looptempo van het uitgestorven dier werd volgens VU-student Pasha van Bijlert vaak enkel naar de poten gekeken, terwijl de staart het lopen van de dino's juist uniek maakt.

Van Bijlert bouwde met zijn begeleiders een driedimensionaal model van het tyrannosaurusrexvrouwtje dat in Naturalis staat: Trix. Ze voegden digitale spieren toe: voor de staart bijna 1 ton aan gewicht. Uit de analyse kwam de loopsnelheid van 4,6 kilometer per uur naar voren. Het meenemen van de staart in het model leidde er volgens Van Bijlert toe dat de wandelsnelheid in zijn onderzoek lager uitkomt dan in eerdere onderzoeken.

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Royal Society Open Science.