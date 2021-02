Archeologen hebben in het Italiaanse Pompeï een unieke ceremoniële wagen uit de oudheid opgegraven, zo is zaterdag bekendgemaakt. Het ijzeren voertuig is nagenoeg intact en is versierd met decoraties van tin en brons waarop mannen en vrouwen erotisch zijn afgebeeld.

Volgens onderzoekers is deze vondst, die werd gedaan in Villa Civita Giuliana in het noorden van de stad vlak bij Napels, uniek voor Italië.

De eerste bevindingen wijzen erop dat de triomfwagen door de Romeinse elite werd gebruikt voor feestelijke gelegenheden. Er was plek voor een of twee personen.

De Italiaanse minister van Cultuur Dario Franceschini is blij met de ontdekking. "Pompeï blijft ons verbazen met zijn vondsten en dat zal nog vele jaren duren, met nog twintig hectare die nog moet worden uitgegraven", zei Franceschini.

Pompeï ligt aan de voet van de vulkaan Vesuvius. Er leefden ten tijde van een uitbarsting in 79 na Christus ongeveer dertienduizend mensen. De stad werd bedolven onder lava en as waardoor alles goed bewaard is gebleven. De archeologische vindplaats is een van de populairste bezienswaardigheden in Italië.