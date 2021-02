Wetenschappers hebben een 2 meter lange afbeelding van een kangoeroe geïdentificeerd als de oudste nog intacte rotstekening van Australië. De tekening is ongeveer 17.300 jaar oud, melden de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Human Behaviour.

Het kunstwerk is geschilderd in rode oker op het plafond van een schuilplaats. Het werd ontdekt in de regio Kimberley in West-Australië, bekend om zijn rotstekeningen van Aboriginals.

De leeftijd van de schets werd bepaald aan de hand van radiokoolstofdatering bij oude modderwespennesten in de buurt van de tekening. "Het is een belangrijke vondst", aldus onderzoeker Damien Finch. "Want door deze eerste schattingen breiden we ons begrip van de wereld waarin deze oude kunstenaars leefden verder uit."

Onderzoeker Sven Ouzman voegt eraan toe dat de tekening zicht biedt op de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners. "Deze afbeelding lijkt op de rotstekeningen vervaardigd op eilanden in Zuidoost-Azië", aldus Ouzman. "Dit suggereert een mogelijk cultureel verband."

De onderzoekers willen de rotstekeningen van Aboriginals in de regio Kimberly verder onderzoeken. Door zich wederom over wespennesten rondom rotstekeningen te buigen, hopen onderzoekers dat ze nauwkeurig kunnen vaststellen wanneer welke kunstperiode begon en eindigde. In het gebied zijn door de jaren heen rotstekeningen in verschillende stijlen aangetroffen.