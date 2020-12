Het is een unieke gebeurtenis: Jupiter en Saturnus staan de komende dagen zo dicht bij elkaar, dat ze bijna één lijken te worden. Om het fenomeen te kunnen zien, moet de bewolking zoveel mogelijk beperkt blijven. En dat is de komende dagen in het grootste deel van Nederland het geval, zegt Weerplaza vrijdag in gesprek met NU.nl.

De zogenoemde conjunctie vindt ongeveer elke twintig jaar plaats, maar nu is het gat tussen Jupiter en Saturnus bijzonder klein. De laatste keer dat Jupiter en Saturnus zo dicht bij elkaar te zien waren aan de sterrenhemel, was bijna achthonderd jaar geleden, op 5 maart 1226.

Vrijdagavond is het schouwspel goed te zien. Het is in het grootste deel van het land helder, alleen in het noorden kan bewolking roet in het eten gooien. "Maar je kan ook tussen de bewolking door een glimp opvangen", aldus een woordvoerder van Weerplaza.

Zaterdagavond is de kans om de 'ontmoeting' te zien wat minder groot in het oosten van het land. Zondagavond verwacht Weerplaza overal opklaringen.

Hoogtepunt van 'ontmoeting' op 21 december

Het schouwspel speelt zich de komende avonden af aan de zuidwestelijke hemel. "Het is belangrijk dat je een goed, vrij uitzicht hebt richting het zuidwesten omdat het allemaal vrij laag aan de horizon te zien is", aldus Weerplaza.

Het hoogtepunt van de conjunctie is op 21 december. Dat moment is in Nederland niet te zien, omdat Jupiter en Saturnus dan onder de horizon zitten. Iets meer dan een uur eerder, ongeveer tussen 17.15 uur en 18.15 uur, zijn de planeten wel te zien, als het weer meezit. Daar lijkt het nu niet op, aldus Weerplaza. "Waarschijnlijk is zondagavond de laatste kans."

De volgende conjunctie is pas weer in 2040, maar de planeten zullen elkaar dan minder dicht naderen.