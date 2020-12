Raven zijn net zo intelligent als mensapen. De vogels begrijpen hoeveelheden, snappen het verband tussen oorzaak en gevolg en communiceren even goed als chimpansees en orang-oetans, melden wetenschappers van de Duitse Universität Osnabrück en het Max-Planck-Institut für Ornithologie maandag.

In het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports, vergeleken wetenschappers de fysieke en sociale cognitieve vaardigheden van raven met die van chimpansees en orang-oetans. De raven voerden testen uit die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor apen.

De acht raven in de studie kregen taken om bijvoorbeeld hun geheugen of communicatievaardigheden te testen. De vogels moesten onder meer met hun snavel traktaties onder de juiste omgekeerde bekers aanwijzen, nadat de bekers van positie waren gewisseld. Die test is vergelijkbaar met het spel balletje-balletje.

De verrichtingen van de raven werden vervolgens vergeleken met die van 106 chimpansees en 32 orang-oetans.

Al vanaf vier maanden oud bleken raven dezelfde cognitieve vaardigheden te hebben als volwassen apen. De vogels deden het wel slechter dan de apen bij taken die het ruimtelijk geheugen testten, oftewel het vermogen om objecten die op dat moment niet in het zicht zijn in de ruimte te plaatsen.

'Raven zijn afhankelijk van samenwerking'

De auteurs van de studie opperen dat raven hun cognitieve vaardigheden wellicht hebben ontwikkeld, doordat ze in constant veranderende omgevingen leven waar overleving en voortplanting afhankelijk zijn van samenwerking met soortgenoten.

De onderzoekers waarschuwen wel dat de resultaten die de vogels in hun studie boekten mogelijk niet representatief zijn voor de soort in het algemeen.