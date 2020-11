De aarde heeft een klein object uit zijn baan rond de zon opgevangen. Waarschijnlijk gaat het om het om een onderdeel van een raket die in 1966 werd gebruikt om de lander Surveyor 2 naar de maan te lanceren, meldt ruimtevaartorganisatie NASA.

Het object werd afgelopen september via een telescoop op Maui, Hawaï ontdekt. Astronomen merkten op dat dit onbekende object een duidelijk gebogen pad in de lucht volgde, wat erop duidt dat het zich dichtbij de aarde bevindt.

Aangenomen werd dat het om een planetoïde ging die in een baan om de zon draaide. Maar wetenschappers van het Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) van een laboratorium van NASA in Zuid-Californië, zagen de baan van het object en vermoedden dat het geen normale planetoïde was.

Na onderzoek blijkt het te gaan om een deel van de raket die werd gebruikt om de Surveyor 2 naar de maan te sturen. Die lander werd op 20 september 1966 naar de man gelanceerd vanaf deze raket.

De lancering was succesvol, maar door het falen van een tussentijdse koerscorrectie werd de controle over het ruimtevaartuig verloren. Op 23 september, 1966 stortte het ruimtevaartuig neer op de maan. De raket verdween in een onbekende baan langs de zon.

Volgens NASA bevindt het stuk van de raket zich de komende vier maanden in een zwaartekrachtveld rond de aarde. In maart 2021 zal de raket waarschijnlijk weer in een nieuwe baan rond de zon terechtkomen.