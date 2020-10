De sonde OSIRIS-REx verliest kostbare deeltjes van de planetoïde Bennu die eerder deze week werden verzameld, dat laat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA vrijdag weten in een ingelaste persconferentie.

Woensdag verzamelde de sonde na twee jaar vliegen een klein stukje bodem van de planetoïde Bennu, die op 333 miljoen kilometer van de aarde staat.

Het ruimtevoertuig verzamelde ongeveer 400 gram aan materiaal, meer dan NASA had verwacht. De 3,3 meter lange grijparm die de monsters verzamelde is met zo'n kracht de planetoïde binnengedrongen dat stenen vast zijn komen te zitten rondom de deksel van de monsterhouder. Daardoor lekken kleine deeltjes van het materiaal nu weg de ruimte in.

"We denken dat we een klein deel van het materiaal aan het verliezen zijn, maar dat is meer dan ik zou willen", aldus Dante Lauretta, hoofdwetenschapper van de missie, tijdens de persconferentie. Er zou al ongeveer 5 tot 10 gram aan materiaal zijn weggelekt.

"Het goede nieuws is wel dat we veel materiaal hebben", aldus Lauretta. Er wordt nu vooral geprobeerd om zoveel mogelijk materiaal veilig te stellen in een speciale capsule aan boord van de sonde. Pas als er minstens 60 gram stof is verzameld, krijgt OSIRIS-REx groen licht om weer naar huis te komen.



De ruimtesonde zal in 2023 weer op aarde landen.