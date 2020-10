De planeet Mars is de hele maand oktober iedere nacht goed zichtbaar, meldt de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA. Vooral woensdag is Mars goed zichtbaar, omdat de planeet dan het dichtst bij de aarde bevindt op een afstand van 'slechts' 62,1 miljoen kilometer.

Pas over vijftien jaar zal Mars opnieuw zo dicht bij onze planeet staan.

Mars bereikt zijn hoogste positie aan de horizon rond middernacht. Tegelijkertijd staan de planeet en de zon op 13 oktober op dezelfde positie aan tegenovergestelde kanten van de aarde. Dit gebeurt één keer in de twee jaar. Doordat Mars en de aarde tegelijkertijd het dichtst bij elkaar in hun banen komen, is de planeet goed te zien.

Op open terrein is het zicht op Mars het beste, omdat daar doorgaans minder lichtvervuiling aanwezig is. Helaas is er de komende dagen in Nederland nog veel sprake van bewolking.

Het is de tweede keer sinds 2003 dat Mars zo dicht bij de aarde staat. Destijds stond Mars op een afstand van 55,8 miljoen kilometer, de kleinste afstand in 60.000 jaar. De eerstvolgende keer dat dit gebeurt is in het jaar 2287. In de nacht van 31 juli op 1 augustus 2018 stond Mars nog iets dichterbij dan nu op een afstand van 57,6 miljoen kilometer van de aarde.

Deze maanden zijn ook Jupiter (rechts, zeer helder) en Saturnus (links, iets minder helder) duidelijk aan de zuidelijke hemel te zien.