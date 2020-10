Een Nederlandse man die al acht jaar slecht kan bewegen en praten door hersenschade, kan dat na inname van het slaapmiddel Zolpidem tijdelijk weer goed. Uit hersenscans blijkt dat de slaappil een belemmering voor deze handelingen wegneemt, melden wetenschappers van het Radboudumc en het Amsterdam UMC donderdag.

Bij de man wordt de hersenactiviteit voor bewegen en praten overstemd door de hersenactiviteit voor de overdracht van informatie.

"Je zou de hersenen als het ware kunnen vergelijken met een groot strijkorkest", legt medeonderzoeker Hisse Arnts uit. "Bij Richard (de man, red.) spelen de eerste violen zo hard dat ze de andere leden van het strijkorkest overstemmen en men elkaar niet meer goed kan horen. Zolpidem zorgt ervoor dat deze eerste violen even meer 'pianissimo' spelen, zodat iedereen weer binnen de maat speelt."

Dat de man juist niet gaat slapen van Zolpidem, ligt waarschijnlijk aan de wijze waarop zijn hersenen in de war zijn geraakt, denkt Arnts. Het probleem is echter dat de man aan het slaapmiddel went, waardoor de werking telkens korter wordt. Toch krijgt hij het nog met regelmaat en vormt de ontdekking een hoopgevend aanknopingspunt voor nader onderzoek.

De man is niet de allereerste die met een dergelijk middel kort naar een normale situatie kan terugkeren; er zijn vergelijkbare berichten uit Italië en Zuid-Afrika. Maar hoe dat mogelijk is, is nu volgens de medische centra voor het eerst vastgesteld aan de hand van scans.

De man, destijds eind twintig, kreeg acht jaar geleden te maken met ernstig zuurstofgebrek doordat hij zich had verslikt. Hij belandde met de zeer zeldzame diagnose akinetisch mutisme in het verpleeghuis. Omdat de situatie van Richard uitzichtloos leek, is besloten hem het middel te geven.