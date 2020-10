Een meteoor is afgelopen dinsdag zeer laag over Nederland gevlogen, maakt ruimtevaartorganisatie European Space Agency (ESA) donderdag bekend. De vallende ster bevond zich zo'n 91 kilometer boven ons land. Slechts enkele keren per jaar komt het voor dat een meteoor zo dicht langs de aarde scheert.

Het gesteente vloog in de vroege uren van dinsdag over het noorden van Duitsland en Nederland. ESA zegt dat het stuk gesteente vervolgens buiten de atmosfeer van de aarde belandde en daarmee terug de ruimte inschoot.

Het ging hierbij om een meteoroïde, een vrij klein stuk gesteente of ijs dat door de ruimte beweegt. Wanneer een meteoroïde de dampkring betreedt, wordt het object een meteoor genoemd. Meestal verbrandt deze volledig. In sommige gevallen komen kleine delen van een meteoor op de aarde terecht. In dat geval is er sprake van een meteoriet.

De meteoor werd vastgelegd met camera's van het Global Meteor Network. Dit project wil met behulp van realtimemeldingen een beeld krijgen van hoe meteoren door het zonnestelsel bewegen. Ook kan in de gaten worden gehouden welke meteoren een gevaar vormen voor satellieten.