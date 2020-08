Het plotselinge en onverwachte dimmen van de ster Betelgeuze begin dit jaar, werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een immense kosmische stofwolk, die voor de rode superreus schoof. Dat blijkt uit waarnemingen van de ruimtetelescoop Hubble, melden ruimtevaartorganisaties NASA en ESA donderdag.

Betelgeuze is normaal een van de helderste sterren aan de nachtelijke hemel. De ster is zo groot, dat als hij de zon in het midden van ons zonnestelsel zou vervangen, hij tot voorbij de baan van Jupiter zou reiken.

Astronomen zagen dat Betelgeuze, onderdeel van het sterrenbeeld Orion, al sinds 2019 aan het dimmen was. In februari bleek dat de superster zelfs nog maar 36 procent van zijn normale helderheid over had.

Doordat de ster dimde, werd even gedacht aan een mogelijk op handen zijnde supernova, een verschijnsel waarbij een enorme ster explodeert aan het einde van zijn leven. Deze ontploffing zou duidelijk vanaf de aarde zichtbaar zijn.

Toch achtten sterrenkundigen de kans op een supernova klein. Dat vermoeden werd bevestigd, nadat de ster in 2020 weer zijn normale helderheid vertoonde.

Aannemelijker was dat Betelgeuze aan het afkoelen was of dat er een grote wolk sterrenstof de boosdoener zou zijn. Die laatste hypothese lijkt naar alle waarschijnlijkheid dus te kloppen, afgaande op de beelden die Hubble wetenschappers nu biedt.