De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stelt de lancering van de James Webb-telescoop met nog een half jaar uit. Door "technische uitdagingen" en de coronapandemie is de nieuwe lanceringsdatum vastgesteld op 31 oktober 2021, meldt NASA.

De James Webb-telescoop is de opvolger van de Hubble-telescoop, die in zijn dertigjarige bestaan belangrijke en iconische foto's van het heelal heeft gemaakt en nog steeds in een baan om de aarde draait.

De James Webb-telescoop kan veel verder kijken dan Hubble, vertelde sterrenkundige Marijn Franx donderdag in de podcast Dit wordt het nieuws. "En daarmee bijvoorbeeld sterrenstelsels in het hele jonge heelal bestuderen, of exoplaneten dicht bij sterren. Dat geeft eens ons een volledig nieuw gezicht op het heelal."

De telescoop kan helpen zoeken naar planeten zoals de aarde, waarvan we weten dat er leven kan ontstaan. "James Webb zal daar een hele belangrijke bijdrage aan leveren", zegt Franx.

De James Webb-telescoop had oorspronkelijk in 2011 de ruimte in moeten gaan, maar het project liep vertraging op. Als de lancering in 2021 doorgaat, moet de telescoop zo'n vijf jaar operationeel zijn.