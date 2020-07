Dankzij onbewolkt weer op de meeste plaatsen in Nederland, was de helderste komeet sinds 23 jaar in de nacht van zaterdag op zondag goed te zien met het blote oog, meldt Weerplaza.

Komeet Neowise is de meest zichtbare komeet sinds 1997. Dat jaar sierde komeet Hale-Bopp de hemel. Dat is een van de helderste kometen van de afgelopen decennia.

Het is zeldzaam dat een komeet vanaf de aarde zo goed te zien is. De komeet scheert sinds begin juli zo dicht langs de zon, dat deze zorgt voor een fonkelend schouwspel op aarde.

De komeet is sinds 10 juli 's avonds vanaf ongeveer 23.00 uur waar te nemen iets boven de horizon in het noordwesten. Daarna staat het hemellichaam elke dag een stukje hoger aan de hemel en wordt minder zichtbaar.

Na dagen grijs weer was het zaterdagnacht op de meeste plaatsen in Nederland eindelijk helder genoeg om de komeet te zien met het blote oog, inclusief bijbehorende lange staart.

Komende dagen het beste te zien

Het schouwspel is de komende dagen het beste te waar te nemen. Eind juli wordt het zelfs met een verrekijker lastig om het hemellichaam door de lucht te zien scheren, aldus de sterrenwacht Sonnenborgh.

Kometenexpert Marco Langbroek wist zaterdagnacht voor het eerst de komeet waar te nemen vanuit Leiden. "Zelfs met mijn huidige oogproblemen kon ik het met het blote oog zien, inclusief de staart", schrijft hij op Twitter.

Neowise overleeft hachelijke tocht

Op 22 juli scheert Neowise het dichtst langs de aarde. De komeet passeert onze planeet dan op een minimale afstand van 103 miljoen kilometer.

Het was nog even afwachten of Neowise niet net als veel andere kometen uit elkaar zou vallen tijdens haar baan om de zon.

Zo stelden komeet Atlas en komeet Swan eerder dit jaar teleur. Beide objecten vielen door de warmte van de zon voortijdig uit elkaar, waardoor een mooi schouwspel uitbleef.

Neowise lijkt de hachelijke reis wel overleefd te hebben. De komeet kwam op 3 juli het dichtst bij de zon en cirkelt nu weer weg van de ster.