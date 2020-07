Een heldere komeet is de komende avonden en nachten met het blote oog te zien boven Nederland. Het hemellichaam genaamd Neowise is de komende dagen 's nachts en vanaf vrijdag 's avonds waar te nemen, meldt de Utrechtse sterrenwacht Sonnenborgh maandag.

Sterrenkundigen hebben Neowise al een tijdje op het oog. Het object werd eind maart ontdekt en vliegt rondjes om de zon.

Tot nu toe was de komeet alleen met een goede telescoop te zien, maar omdat Neowise is toegenomen in helderheid, is de komeet in juli ook met het blote oog zichtbaar. Echt mooi is hij in een verrekijker of uiteraard met een telescoop, aldus de sterrenwacht.

Hoewel Neowise zich enkele maanden geleden al aandiende, durfde Sonnenborgh er volgens eigen zeggen nog niet eerder over te berichten. De komst van kometen is doorgaans lastig te voorspellen, omdat ze zomaar uit elkaar kunnen vallen als ze te dicht langs de zon vliegen.

Zo stelden komeet Atlas en komeet Swan eerder dit jaar teleur. Beiden objecten vielen door de warmte van de zon voortijdig uit elkaar, waardoor een mooi schouwspel uitbleef.

'Kans klein dat Neowise alsnog uit elkaar valt'

Neowise heeft echter al een aantal hachelijke toeren om de zon overleefd en de kans is volgens de sterrenwacht klein dat de komeet de komende week alsnog uit elkaar zal vallen.

In de nacht van maandag op dinsdag is de komeet met zijn gevorkte staart tussen 3.00 en 4.00 uur in het noordoosten laag aan de hemel te zien. Vanaf vrijdag verschijnt het hemellichaam in het noordwesten aan de avondhemel.

De komeet is de dagen daarna dan steeds hoger in de lucht te zien, maar neemt geleidelijk ook in helderheid af.

Op 22 juli scheert Neowise het dichtst langs de aarde. De komeet passeert onze planeet dan op een minimale afstand van 103 miljoen kilometer.