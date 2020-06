Astronomen van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) staan voor een mysterie. Ze zijn een zware ster, diep in het heelal, 'kwijtgeraakt'. Mogelijk is de ster ineengestort tot een zwart gat, zonder dat daar een supernova aan vooraf is gegaan. Dat zou een unicum voor de wetenschap zijn, meldt de ESO dinsdag.

De ster is voor het laatst gezien op zo'n 75 miljoen lichtjaar afstand van de aarde in het Kinman-dwergstelsel in het sterrenbeeld Waterman. De ster was lichtblauw en zeer fel: ongeveer 2,5 miljoen keer zo helder als de zon.

Waarnemingen tussen 2001 en 2011 toonden aan dat de ster zich in zijn eindstadium bevond. Als sterren sterven gebeurt dat met een gigantische explosie, genaamd een supernova. In sommige gevallen ontstaat daarna een zwart gat.

Toen astronomen in 2019 de Very Large Telescope (VLT), het meest geavanceerde optische instrument ter wereld, nog eens op het Kinman-dwergstelsel richtten, was de ster ineens spoorloos verdwenen. Ook andere pogingen, onder meer met behulp van andere instrumenten, haalden niets uit.

Ster zou spotten met de wetenschap

Als het waar is dat de ster is vervallen in een zwart gat, zonder dat daar een supernova aan vooraf is gegaan, zou dat volgens de sterrenkundigen een unieke gebeurtenis zijn. De ster zou daarmee namelijk spotten met de huidige wetenschappelijke inzichten.

Een andere verklaring van de astronomen voor de verdwijning, is een stuk minder spannend. Die is namelijk dat de ster plotseling een stuk minder helder is geworden en ook nog eens door stof verduisterd is geraakt.

Volgens de astronomen is verder onderzoek nodig om vast te kunnen stellen welk lot de ster ondergaan heeft. Met ESO's nieuwe telescoop, de Extremely Large Telescope (ELT), die in 2025 in bedrijf komt en nog dieper het heelal in kan kijken, kunnen de wetenschappers het kosmische mysterie mogelijk oplossen.