Een team van wetenschappers uit onder meer Zuid-Korea en Australië heeft bewijs gevonden van een krokodillensoort die vroeger op twee poten liep, net als dinosauriërs.

De studie werd uitgevoerd rondom de Zuid-Koreaanse stad Jinju, in het zuiden van het land, waar eerder al fossielen van dinosaurussen werden aangetroffen. De bevindingen van de onderzoekers werden woensdag geplaatst in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De onderzoekers baseren hun bevindingen op gevonden voetafdrukken die naar schatting tussen de 110 en 120 miljoen jaar oud zijn. Omdat er geen hand- en staartafdrukken werden gevonden, gaan de onderzoekers ervan uit dat het dier ongeveer 3 meter lang moet zijn geweest en op twee poten moet hebben gelopen. De voetafdrukken waren ruim 24 centimeter lang, waardoor ze denken dat de poten ongeveer zo lang moeten zijn geweest als die van mensen.

Anthony Romilio, paleontoloog aan de Universiteit van Queensland, zegt dat de onderzoekers eerst dachten dat de gefossiliseerde voetafdrukken van pterosauriërs afkomstig waren, een uitgestorven vliegende reptielensoort.

Fossiele voetafdrukken in Zuid-Korea

Professor Kyung Soo Kim van de Nationale Universiteit van Chinju legt uit dat al snel duidelijk werd dat het hier niet om dinosauriërs kon gaan. "De dieren moesten op dezelfde manier hebben gelopen als mensen; op hun hielen. Dinosauriërs liepen juist op hun tenen."

De onderzoekers konden ook geen staartafdrukken vinden, wat er volgens hen op duidt dat deze dieren op twee poten moeten hebben gelopen (foto).

Volgens de onderzoekers is het erg bijzonder dat de krokodillenafdrukken zijn gevonden in Zuid-Korea. "Het is erg uniek dat we nu bijna honderd voetafdrukken vonden. Fossiele afdrukken van krokodillen zijn erg zeldzaam in Azië."