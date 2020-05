Een Deense bioloog heeft op een wel heel opvallende wijze een nieuwe schimmelsoort ontdekt. De nog niet eerder gedocumenteerde schimmel werd ontdekt via Twitter en heeft daarom de naam Troglomyces twitteri gekregen, schrijft nieuwssite EurekAlert.

De schimmelsoort werd ontdekt door de Deense bioloog Ana Sofia Reboleira. Zij zag de opvallende witte stipjes op de miljoenpoot op een foto die de Amerikaanse wetenschapper Derek Hennen op zijn persoonlijke Twitteraccount deelde.

De witte stipjes op de zouden volgens Reboleira wijzen op een parasitaire schimmel. Een soortgelijke schimmel was nog niet eerder gezien op de geleedpotige.

De bioloog ging samen met een collega op zoek naar het verdere voorkomen van deze schimmel. Op meerdere van de in de collectie van het Natural History Museum aanwezige miljoenpoten werd de schimmel aangetroffen.

De schimmelsoort Troglomyces twitteri is een soort Laboulbeniales, een verzamelingsnaam voor kleine schimmelparasieten die het hebben voorzien op insecten. De schimmel leeft als parasiet op de insect.

Volgens de betrokken onderzoekers is het voor het eerst dat een nieuwe soort is ontdekt via het sociale medium.