Onderzoekers hebben voor het eerst bewijs gevonden dat er een dinosaurus bestaan heeft, die kon zwemmen. Tot voorheen was de wetenschappelijke consensus dat dinosauriërs alleen landdieren waren.

Een internationaal onderzoeksteam, gesteund door de National Geographic Society, heeft ontdekt dat de spinosaurus aegyptiacus een lange staart had waarmee het roofdier zich door het water kon bewegen. Nog nooit eerder is een dino met zo'n aquatische staart gevonden. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Nature.

De overblijfselen van de staart zijn samen met veel meer fossielen van het skelet gevonden in de zogeheten Kem Kem-regio in de Marokkaanse Sahara. Het skelet is het meest complete van een dinosaurus uit het Krijt dat tot nu toe is ontdekt in Afrika.

De spinosaurus had een groot 'zeil' op zijn rug en kon 16 meter lang worden, langer dan de tyrannosaurus rex. Zover bekend was de spinosaurus aegyptiacus de langste roofzuchtige dinosauriër van zijn tijd.

95 tot 100 miljoen jaar geleden was de westelijke Sahara een gigantisch rivierenstelsel, waarin reusachtige vissen zwommen. Vermoedelijk hingen spinosaurussen veelal rond op oevers en namen zij regelmatig een duik.

Spinosaurus moet een riviermonster zijn geweest

Onder leiding van paleontoloog en National Geographic-onderzoeker Nizar Ibrahim groef het team tussen 2015 en 2018 meerdere botten van de dinosauriër op, waaronder een complete, vinachtige staart, waarmee de spinosaurus in staat moet zijn geweest om grote zijwaartse zwembewegingen te maken.

Om er zeker van te zijn dat de spinosaurus kon zwemmen, maakten onderzoekers in een laboratorium een staartmodel vast aan een robot om de zwemcapaciteit te testen. Vervolgens vergeleken ze die prestaties met staarten van krokodillen, salamanders en andere dinosauriërs.

De resultaten waren opzienbarend en wezen erop dat de spinosaurus een heus riviermonster moet zijn geweest. Mogelijk jaagde hij in het water op monsterlijk grote vissen.

Zwemmende dino kon eerder nog op verzet rekenen

Overigens beweerden paleontologen bij een opgraving van een spinosaurus in Marokko in 2008 al dat het dier amfibische trekken had. Die theorie kreeg toen veel kritiek van vakgenoten, omdat zij bewijs misten voor het feit dat de staart geschikt was om mee te zwemmen.

Ook vroegen critici zich af of de staart überhaupt wel van de spinosaurus was of bij een ander dier hoorde. De nieuwe ontdekkingen rekenen af met al die onzekerheden.