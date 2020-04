De raket Progress MS-14 is in de nacht van vrijdag op zaterdag gelanceerd op de Russische lanceerbasis Baikonoer in Kazachstan, meldt het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos. Aan boord van de onbemande raket zijn onder meer foto's en namen van Russen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het ruimtevrachtschap werd om 3.51 uur gelanceerd. Het herinneringsmateriaal wordt met een bevoorradingsvlucht naar het International Space Station (ISS) gebracht.

Familieleden van de overleden Russen stuurden de foto's naar ruimtevaartorganisatie Roscosmos. Het materiaal maakt onderdeel uit van een herdenkingscampagne naar aanleiding van de overwinning van de Sovjet-Unie op Duitsland 75 jaar geleden. Met de raket wordt het materiaal in de ruimte gebracht.

Sinds 9 april verblijven op het ruimtestation ISS, één Amerikaanse astronaat en twee Russische kosmonauten.