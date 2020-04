Astronomen van het Nederlandse ruimteonderzoekinstituut SRON en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) hebben een formule gevonden om de aanwezigheid en diepte van ondergrondse oceanen in exomanen te berekenen. Zij hopen hiermee ook de zoektocht naar buitenaards leven te bevorderen.

Om dat buitenaardse leven te vinden, speuren wetenschappers het heelal normaal af naar planeten, die op onze aarde lijken. Maar als we uitgaan van ons eigen zonnestelsel liggen er volgens SRON veel meer mogelijkheden in manen dan in planeten.

Zo hebben Enceladus, Europa en een stuk of zes andere manen van Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus mogelijk allemaal een ondergrondse oceaan. Aan het oppervlak van deze manen is het ijskoud, maar hun moederplaneet warmt wel hun binnenste op dankzij de aantrekkingskracht tussen de twee hemellichamen.

"Volgens de meest gangbare definitie heeft ons zonnestelsel twee planeten met een leefbaar oppervlak: de aarde en Mars", zegt onderzoeker Jesper Tjoa. "Volgens een soortgelijke definitie zijn er ongeveer acht manen met mogelijk leefbare omstandigheden onder hun oppervlak. Als je dat doortrekt naar andere planetenstelsels zouden er vier maal zoveel leefbare exomanen kunnen zijn als leefbare exoplaneten."

Maan moet voldoen aan enkele factoren

Vanuit die gedachte kwam Tjoa samen met zijn begeleiders Floris van der Tak en Migo Mueller op een formule. Volgens de astronomen moet een maan voldoen aan enkele factoren om in aanmerking te komen voor een oceaan: de diameter van het object, de afstand tot de planeet, de dikte van het maangruis aan het oppervlak en de thermische geleiding van de ijs- of grondlaag daaronder.

De eerste twee zijn meetbaar, stellen de onderzoekers. De andere twee moeten zij schatten op basis van de gegevens uit ons zonnestelsel.

De onderzoeksbevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Astronomy & Astrophysics.

Voor wie mee wil speuren naar oceanen op exomanen: dit is de formule. (Bron: J.N.K.Y. Tjoa, M. Mueller, and F.F.S. van der Tak, The subsurface habitability of small, icy exomoons, Astronomy & Astrophysics)