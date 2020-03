Een onlangs gevonden fossiel van 99 miljoen jaar oud behoort waarschijnlijk toe aan de kleinste vliegende dinosaurus die ooit is gevonden, meldt het wetenschappelijk tijdschrift Nature woensdag.

Het piepkleine fossiel werd gevonden in een stuk barnsteen dat de onderzoekers aantroffen in het noorden van Myanmar. Het gaat om een schedel van een gewervelde vogelachtige dinosaurus van net geen 2 centimeter. Dat zou suggereren dat het dier kleiner was dan een bijkolibrie, de kleinste nog levende vogel van 5 tot 6 centimeter groot met een gewicht van ongeveer 2 gram.

De kleine vogelachtige dinosaurus leefde zo'n 99 miljoen jaar geleden, in het geologische tijdvak mesozoïcum, de tijd van de dinosaurussen. De schedel van het dier, dat de naam Oculudentavis khaungraae heeft meegekregen, werd in een zeer goede staat gevonden in barnsteen. In deze fossiele hars van naaldbomen worden restanten van kleinere dieren beter bewaard dan in bijvoorbeeld kalksteen.

Een computerscan van het fossiel. (Foto: Lida Xing)

Scherpe tanden, dus een insecteneter

De onderzoekers van de Chinese Academie van Wetenschappen in Peking konden vanwege de goede staat van het fossiel goed onderzoek doen. In de bek zijn zo'n honderd scherpe tanden te zien, wat suggereert dat het dier insecten en andere kleine ongewervelde dieren at. De ogen zitten aan weerszijden van het hoofd. Dat duidt erop dat het dier geen stereoscopisch beeld had, zoals veel huidige roofdieren dat wel hebben.

Het fossiel kan inzicht in de evolutie van vogels geven en maakt duidelijk dat ook in het dinosaurustijdperk al kleine gewervelde vogelachtige dieren bestonden.