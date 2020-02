Onderzoekers hebben voor de kust van West-Australië op 4 kilometer diepte 'koraaltuintjes' ontdekt, die elk een mini-ecosysteem vormen inclusief een reeks organismen. Dat meldt EurekAlert vrijdag.

Met behulp van een diepzeerobot bracht het onderzoeksteam ravijnen tot op een diepte van 4.000 meter in kaart. Op de verticale wanden van die ravijnen troffen ze een verbijsterende weelde van leven en koraal aan, zegt de leider van de expeditie Julie Trotter van de Universiteit van West-Australië (UWA).

De ontdekking is van belang, omdat het overgrote deel van de drie oceanen rondom Australië nog niet verkend is. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om meer te weten te komen over het leven in de ravijnen, omdat het water daar afkomstig is van Antarctica. Dat water voedt op zijn beurt alle grote oceanen ter wereld en reguleert ons klimaatsysteem.

Het onderzoeksteam onderzocht de zogeheten Bremer-, Leeuwin- en Perth-ravijnen. Met name het Bremer-ravijn is interessant, vanwege het uitgestrekte koraalkerkhof dat zich daar bevindt.

Door bijvoorbeeld het Bremer-ravijn te onderzoeken, kunnen de onderzoekers veel leren over de recente en oudere klimaatgeschiedenis.

Het verkennen van de diepe zee rondom Australië gaat langzaam omdat het land zelf maar beschikt over één oceanografisch onderzoeksschip. Daarbij heeft het zelf geen diepzeerobots. Voor deze expeditie werd daarom de robot SuBastian van het Amerikaanse Schmidt Ocean Institute gebruikt.