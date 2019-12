De Europese ruimtevaartorganisatie ESA start vanaf 2025 met het opruimen van ruimteafval, maakt het agentschap maandag bekend. Het opruimen is nodig om te voorkomen dat satellieten in de toekomst in botsing komen met rondzwevend afval.

Het ruimteafval zal opgeruimd worden door het voertuig ClearSpace-1, dat op zoek gaat naar grote brokstukken en deze met vier robotarmen op kan pakken. Vervolgens verlaat de sonde samen met het ruimteafval haar baan rond de aarde, om samen in de atmosfeer gecontroleerd op te branden.

In een eerste test zal de ClearSpace-1 rondvliegen op een hoogte van 500 kilometer. Als het voertuig enkele tests doorstaat zal deze worden verheven naar een hoogte tussen de 660 en 800 kilometer, om daar een in 2013 gelanceerd raketonderdeel op te ruimen.

Volgens de ESA heeft het opruimen van ruimteafval hoge prioriteit, omdat er ruim drieduizend inactieve satellieten rondom de aarde vliegen. Deze brokstukken kunnen gevaarlijk zijn voor de tweeduizend actieve satellieten in de ruimte, omdat ze er mogelijk tegenaan kunnen botsen.

Het aantal brokstukken neemt volgens de ESA alleen maar toe, doordat de satellieten tegen elkaar botsen en in kleinere stukken afbreken. Het is daarom belangrijk om dit afval actief te gaan opruimen.

Commerciële schoonmaak van ruimteafval

De missie is een samenwerking tussen de ESA en een consortium van een aantal commerciële bedrijven. De samenwerking wordt geleid door ClearSpace, een spin-off van de Technische Universiteit van Lausanne, die gespecialiseerd is in onderzoek naar ruimteafval.

ClearSpace wil met de missie een commerciële markt creëren voor het opruimen van ruimteafval. Het team werkt nu aan een voorstel en is van plan om in maart 2020 te starten met het project.