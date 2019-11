Het is onderzoekers van de Stanford University voor het eerst gelukt om de hartslag van een blauwe vinvis te meten. Uit de resultaten die maandagavond zijn gepubliceerd blijkt dat de hartslag van het grootste dier van de wereld "extreme uitersten" kent, die verder uit elkaar liggen dan voorheen werd gedacht.

Om de hartslag van de blauwe vinvis te kunnen meten, moesten de onderzoekers een speciaal ontwikkelde sensor met zuignappen in de buurt van het hart van het dier bevestigen.

Dat is geen simpel karwei, aangezien een blauwe vinvis nooit op zijn rug in het water ligt. Daarnaast zet het lichaam van het dier flink uit tijdens het eten van voedsel, waardoor de zuignappen weer kunnen loslaten.

Dit gebeurde niet: een van de onderzoekers wist bij de eerste poging de meetapparatuur te bevestigen, waarna de sensor afgleed naar een plek bij de linkervin. Hier kon met succes de hartslag van het dier worden opgevangen.

Onderzoekers plaatsen een speciaal ontwikkelde sensor op de blauwe vinvis. (Foto: M.S. Savoca)

Hartslag verlaagt tot twee slagen per minuut

De resultaten tonen volgens de onderzoekers opvallende uitersten. Tijdens een van de duiken van het dier vertraagde de hartslag tot een minimum van twee slagen per minuut.

Toen het dier had gejaagd, gegeten en weer aan de oppervlakte kwam, nam de hartslag weer flink toe. De hoogst gemeten hartslag is 25 tot 37 slagen per minuut.

Zowel de hoge als de lage hartslagen hadden de onderzoekers niet verwacht. Volgens hen laten de resultaten zien hoe de bloedsomloop van de blauwe vinvis zich makkelijk kan aanpassen aan de inspanning van het dier, bijvoorbeeld bij het duiken.

Kijkend naar het geheel, denken de onderzoekers dat het hart van de blauwe vinvis op zijn maximale capaciteit presteert. Dit kan volgens de onderzoekers verklaren waarom de blauwe vinvis het grootste dier op de aarde is. Een groter lichaam, dus een grotere energiebehoefte, zou een hart niet aankunnen.

De onderzoekers willen na de positieve resultaten de apparatuur nog geavanceerder maken. Zo willen ze een snelheidsmeter toevoegen, die kan helpen te begrijpen hoe verschillende activiteiten de hartslag beïnvloeden.

Ook willen ze hun meetapparatuur op andere leden van de walvisfamilie bevestigen, zoals dwergvinvissen.