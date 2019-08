Het prototype voor de marsraket van SpaceX heeft een nieuwe recordhoogte bereikt tijdens een tweede test in de Amerikaanse staat Texas. Tijdens de eerste test in juli kwam het prototype slechts tot een hoogte van 18 meter, maar nu bereikte het de geplande 150 meter hoogte.

Het prototype, dat de bijnaam 'Starhopper' heeft, werd rond middernacht Nederlandse tijd gelanceerd en bereikte de hoogte van 150 meter die als limiet was gesteld door de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.

De Starhopper bleef even in de lucht hangen, om vervolgens gecontroleerd op een nabijgelegen platform te landen.

Bij de test in juli kwam de Starhopper slechts tot een hoogte van 18 meter. Oorspronkelijk stond deze test al voor maandag gepland, maar de test kon niet doorgaan vanwege een probleem met de ontsteking, liet SpaceX-oprichter Elon Musk weten via Twitter.

Test voor toekomstige Starship-raket

De tests met de Starhopper zijn bedoeld om motoren en systemen van het toekomstige ruimteschip Starship van SpaceX te testen. Het Starship is bedoeld om mensen naar Mars en de maan te vervoeren en daar rechtop te landen, vergelijkbaar met hoe de Starhopper tijdens de test landde.

De Starhopper werd tijdens de test aangedreven door één Raptor-motor, maar het 55 meter hoge Starship moet uiteindelijk worden aangestuurd door zes van deze motoren: drie geoptimaliseerd voor onze atmosfeer en drie geoptimaliseerd voor in de ruimte.

De test was de laatste voor de Starhopper. SpaceX werkt inmiddels aan twee nieuwe protoypes in Boca Chica in Texas en in Florida. De nieuwe prototypes moeten een hoogte van 20 kilometer kunnen bereiken tijdens een test. In 2023 wil SpaceX de eerste vlucht rond de maan maken met het Starship.