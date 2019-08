De koppeling van een Russische capsule met aan boord een humanoïde robot aan het internationaal ruimtestation ISS is zaterdag mislukt. De capsule had rond 7.30 uur Nederlandse tijd moeten aansluiten, maar dat lukte niet door problemen met het automatischedockingsysteem.

Op dit moment zweeft het ruimtevaartuig zo'n 100 meter van het ISS door de ruimte. Volgens het Russische persbureau RIA probeert de Russische ruimtevaartorganisatie de capsule maandag opnieuw aan het ISS te koppelen.

De capsule werd eerder deze week gelanceerd. Fedor, zoals de robot heet, is de eerste mensachtige robot die door Rusland de ruimte in wordt gestuurd. In 2011 stuurde de VS al een humanoïde robot met de naam Robonaut 2 de ruimte in om onder gevaarlijke omstandigheden te werken.