Microplastics in drinkwater vormen geen bedreiging voor de volksgezondheid, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op basis van een donderdag verschenen rapport. Toch is er volgens het VN-agentschap meer onderzoek nodig om consumenten gerust te stellen.

Het is de eerste keer dat onderzoek is gedaan naar de effecten van microplastics in drinkwater op de volksgezondheid.

Microplastics zijn deeltjes plastic afval met een omvang tussen de 0,05 en 5 millimeter. Deze deeltjes zitten overal in het milieu, ook in drinkwater. Dit geldt zowel voor kraanwater als gebotteld water.

De deeltjes komen voornamelijk via de afvoer en het afvalwater binnen in het drinkwaterproces. Er zijn aanwijzingen dat door het bottelingsproces of verpakkingen plastic deeltjes in flessen terechtkomen.

Waterzuiverinstallaties kunnen ongeveer 90 procent van het microplastic uit het water verwijderen.

Microplastic wel risicovol voor waterleven

Bart Koelmans, hoogleraar water- en sedimentkwaliteit aan Wageningen University & Research, liet eerder aan NU.nl weten dat microplastic wel risico's voor het waterleven meebrengt.

Zo is eerder uit onderzoek gebleken dat grote hoeveelheden microplastics een negatief effect op sommige waterorganismen kunnen hebben.