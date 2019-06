Een schimmel die genetisch is gemodificeerd om spinnengif aan te maken, kan snel enorme aantallen malariamuggen doden, blijkt uit onderzoek. Tijdens proeven wisten onderzoekers 99 procent van muggenpopulaties binnen 45 dagen te doden, blijkt uit de onderzoeksresultaten, die zijn gepubliceerd in Science.

Voor de studie voerden wetenschappers van de universiteit van Maryland (VS) en het Burkinese onderzoeksinstituut IRSS experimenten uit in een door tenten van muskietennetten omgeven nepdorp, schrijft de BBC. Daar werden vijftienhonderd malariamuggen losgelaten.

De wetenschappers vonden een schimmel die malariamuggen kan besmetten en pasten die genetisch aan. Ze gebruikten daarbij een gif dat wordt gebruikt door een Australische trechterspin. De genetische instructies voor de productie van het gif werden toegevoegd aan de genetische code van de schimmel.

De schimmelsporen werden gemixt met sesam en op zwarte katoenen doeken gesmeerd. De muskieten werden blootgesteld aan de schimmel als zij op de doeken landden.

Voordat de onderzoekers de schimmel introduceerden, groeide de muggenpopulatie in het afgeschermde nepdorp sterk. Nadat de schimmel werd ingezet, waren er na 45 dagen nog maar dertien muggen in leven. Uit de proeven bleek ook dat de aangepaste schimmel niet schadelijk was voor andere insecten, zoals bijen. Alleen de malariamug was er vatbaar voor.

De onderzoekers zeggen dat het niet de bedoeling is om de malariamug compleet uit te roeien, maar om de besmettingsgraad in een gebied te verminderen.

Malaria doodt jaarlijks 400.000 mensen

Malaria wordt veroorzaakt door een parasiet die wordt verspreid door vrouwelijke malariamuggen. Wereldwijd zijn er ongeveer 219 miljoen malariagevallen per jaar. Die kosten het leven aan zo'n 400.000 mensen.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe manieren om malaria te bestrijden. De malariamuggen bouwen steeds meer immuniteit tegen de huidige bestrijdingsmiddelen op.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het aantal malariagevallen in de lift zit in de tien zwaarst getroffen landen in Afrika.