Archeologen hebben bij de Egyptische hoofdstad Caïro een 2.500 jaar oude mummie van een hooggeplaatste priester aangetroffen. De vondst bestaat verder uit twee andere mummies en een wassen beeld.

De mummie, gevonden op een oude begraafplaats ten zuiden van Caïro, lag in een sarcofaag. De priester was gewikkeld in linnen en versierd met een gouden afbeelding van de Egyptische godin Isis.

In totaal zijn drie sarcofagen uit de 26e dynastie van het oude Egypte gevonden. In een daarvan lag een vrouwelijke mummie die versierd was met blauwe kralen. In de andere sarcofaag lag een vrouw met haar vader.

Ook is er een wassen beeld van een hoofd aangetroffen. Volgens een van de archeologen is dit erg bijzonder. "Ik heb nog nooit zoiets uit zo'n late periode gevonden", luidt zijn toelichting.

Archeologen denken dat het onderzoek op begraafplaats Al Ghorifa nog zo'n vijftig jaar zal duren. In 1927 werd in de omgeving een grote sarcofaag van kalksteen gevonden. Er werd geen verder onderzoek verricht.

Het archeologisch onderzoek door de Egyptische autoriteiten begon twee jaar geleden alsnog, nadat onbevoegden er graafwerkzaamheden hadden uitgevoerd. De vondsten werden anderhalf jaar geleden al gedaan, maar de sarcofagen werden pas zondag geopend in een live-uitzending van Discovery Channel.