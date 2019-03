Wetenschappers zijn erin geslaagd om ratten van een alcoholverslaving af te helpen met behulp van lasers.

Door laserstralen op een bepaald gedeelte van de hersenen van de ratten te richten, verdween hun drang naar alcohol.

"Dit onderzoek richt zich op een specifiek deel diep in het brein dat het drinken van alcohol controleert bij een knaagdier", zegt onderzoeker Olivier George tegen Digital Trends.

"We hebben ook ontdekt via welke wegen deze neuronen in het brein verslavingsgedrag creëren", stelt George. Hierdoor konden de onderzoekers de motivatie om alcohol te drinken bij echt afhankelijke ratten uitschakelen door simpelweg een schakelaar over te halen.

"Uiteindelijk konden we het drinken van alcohol sterk terugdringen en ook de fysieke symptomen van het gespeend blijven van alcohol terugbrengen", concludeert de onderzoeker.

Niet trillen bij uitblijven alcohol

Tijdens het onderzoek bleek dat de verslavingssymptomen bij ratten die zwaar afhankelijk waren van alcohol verdwenen als de lasers werden ingezet om de neuronen uit te schakelen. Niet alleen verdween hun verlangen naar alcohol, maar ook gingen ze niet trillen als ze lang geen alcohol kregen. Als de lasers werden uitgeschakeld kwamen de symptomen echter direct terug.

Het werk van de onderzoekers kan ertoe leiden dat er gerichte medicijnen of gentherapie kan worden ontwikkeld voor mensen als de juiste neuronen worden gevonden in het menselijk brein. Ook behoort een implantaat in het brein tot de mogelijkheden. Al moet volgens de onderzoekers nog zeker vijftien tot dertig jaar worden gewacht voor dergelijke middelen geschikt zijn voor mensen.