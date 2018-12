Lijstjes zijn populair, het internet staat er vol mee. Om over het succes van de Top 2000 nog maar te zwijgen. Quest zocht uit: waarom zijn we zo gek op lijstjes?

Wat weet jij over beroemde lijstjes? Doe deze test van Quest.

1. Lijstjes scheppen orde in de chaos

Het is tegenwoordig erg makkelijk om aan informatie te komen. Dat heeft ook nadelen. Zo zeggen veel mensen te kampen met een overdosis aan informatie.

Wie een beetje geholpen wil worden tijdens een informatiezoektocht, komt al snel uit bij lijstjes. Die presenteren voorgeselecteerde informatie in hapklare brokken. Wel zo prettig. Mensen voelen nu eenmaal de behoefte om orde aan te brengen in de wereld om hen heen.

"Een lijstje is een boei in een enorme zee van informatie", zegt psycholinguïst Rein Cozijn van de Universiteit van Tilburg. "Ze zijn niet wetenschappelijk en vaak zelfs willekeurig. Maar dat maakt niet uit."

2. Lijstjes hebben de ideale vorm

Als je hersenen zelf mochten kiezen wat ze wilden lezen, kozen ze waarschijnlijk voor lijstjes. Ze vergen minder inspanning dan lange, doorlopende teksten. Dat ontdekte Cozijn toen hij de leesbaarheid van verschillende soorten internetteksten vergeleek: een doorlopende tekst, een opsomming, en een opsomming met cijfers.

"Die laatste trekt de meeste aandacht en vergroot het begrip van een tekst het sterkst."

3. Lijstjes zijn lekker

Als je wint, komt in je hersenen dopamine vrij. Dat geeft een fijn gevoel. Als je door een lijstje wordt bevestigd in je opvatting dat "jouw" liedje het beste liedje ooit is, dan geeft dat ook een kick. Nou ja, een kickje.

En als je tijdens het lezen van een lijstje "beste horrorfilms aller tijden" ziet dat de ene na de andere overeenkomt met jouw favorieten, dan blijven de kickjes maar komen. Een heus dopaminesalvo.

4. Lijstjes maken nieuwsgierig

"Mensen worden nieuwsgierig als ze zich bewust worden van een gat in hun kennis", schreef psycholoog George Loewenstein van de Carnegie Mellon University (VS) al in 1994.

Het gevoel dat er iets ontbreekt in onze kennis, vinden we niet fijn. Lijstjes spelen hierop in. Ze prikkelen met "10 manieren om het huilen van je baby te stoppen". Je kunt je zelf best een paar redenen bedenken, maar wat zijn die andere dan toch? Klik, daar ga je al.

5. Lijstjes bevatten getallen

Getallen vallen op tussen letters, zo simpel is het. Kijk naar de kop boven een lijstje. Er staat nooit Manieren om, maar altijd een aantal: 10 manieren om.

In 2013 ontdekte het Amerikaanse internetbedrijf Conductor dat mensen een kop als 30 manieren om theedrinken aangenamer te maken veel aantrekkelijker vinden dan Dit heb je nodig om theedrinken aangenamer te maken of Hoe maak je theedrinken aangenamer?

Vrouwen bleken hier nog gevoeliger voor te zijn dan mannen. Cozijn: "Getallen beperken de ruimte waarover je moet denken. Als je de kop De beste restaurants zou zien, dan klik je daar minder gauw op. Je weet niet hoeveel je er gepresenteerd krijgt. Met getallen weet je waar je aan toe bent."

6. Lijstjes geven een compleet gevoel

Als je een lijstje hebt gelezen, heb je het gevoel dat je helemaal op de hoogte bent. Deskundigen hebben zich erover gebogen en nu weet jij het ook: dit zijn de zes beste manieren om insecten uit je tent te houden. "Wat er na die zes komt, is kennelijk niet interessant meer", vertelt Cozijn. "Dat suggereert een volledigheid die we aantrekkelijk vinden."

Ben jij een lijstjesexpert? Doe deze test van Quest.