Banenmarkt in World Horti Center: 'Er is in Westland zó veel te doen'

Het World Horti Center in Naaldwijk houdt in de week van 6 tot en met 10 februari in samenwerking met diverse partners de Westlandse Talentweek. Het doel van deze week is de kennis over carrièremogelijkheden in de regio Westland te vergroten.

Talenten van alle leeftijden, van primair en secundair onderwijs tot MBO, HBO, WO en werkzoekenden, worden uitgenodigd om naar het World Horti Center te komen. Een belangrijk onderdeel van de Westlandse Talentweek is de banenmarkt die wordt georganiseerd op donderdag 9 februari. De inschrijving hiervoor is geopend. De insteek van World Horti Center is om tijdens de banenmarkt zo veel mogelijk Westlandse bedrijven samen te brengen onder één dak. "We organiseren deze banenmarkt om Westland sterker te positioneren als aantrekkelijk werkgebied", zegt woordvoerder Mario Nederpelt van het World Horti Center. "Hoe groter het aanbod, hoe aantrekkelijker het is voor jong talent en werkzoekenden om langs te komen." Om het aanbod zo breed mogelijk te maken, kunnen naast de participanten van het kennis- en innovatiecentrum ook bedrijven die geen participant zijn zich aanmelden voor de banenmarkt. Bedrijven die niet opereren in de glastuinbouwsector zijn ook van harte welkom. "Mensen van buiten de regio denken bij het Westland voornamelijk aan werken in de kas, maar er is nog zó veel meer te doen", zegt Nederpelt. De banenmarkt is op donderdag 9 februari van 13.00 tot 17.00 uur. Alle deelnemers van de banenmarkt wordt een plek met statafel geboden. Bedrijven kunnen deze statafel naar eigen inzicht vullen, ook is er ruimte om naast de statafel een roll-up banner met bedrijfsuiting neer te zetten. Een plek inclusief statafel op de banenmarkt kost 250 euro, exclusief btw. Inschrijven via marionederpelt@worldhorticenter.nl. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

