De bestuurder kwam vanaf de Burgemeester Elsenweg en reed links de Bosweg op, toen hij de macht over het stuur verloor. De auto belandde in de berm, reed over het fietspad en eindigde tegen een boom. Mogelijk raakte de bestuurder in een slip en is de auto daarom van de weg geraakt.



Hulpdiensten kwamen naar de Boslaan en hebben de bestuurder nagekeken. Ook de brandweer snelde zich naar het ongeval. De wagen is zwaar beschadigd en moest door een bergingsbedrijf worden geborgen.