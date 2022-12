CDA: Begraafplaats in Maasdijk toe aan opknapbeurt en extra bankjes

Delen via E-mail

De begraafplaats in Maasdijk kan wel een opknapbeurt en een paar extra bankjes gebruiken. Daarom roept de fractie van CDA Westland het gemeentebestuur op om daar werk van te maken.

De fractie van het CDA brengt regelmatig een bezoek aan begraafplaatsen om te kijken of die wel goed worden onderhouden. In Maasdijk viel het de oppositiepartij op, ook na gesprekken met bezoekers, dat er bij het vak dat tegen het Ernst Casimirlaantje ligt wel één of twee bankjes geplaatst mogen worden. Enkele andere bankjes moeten nodig opgeknapt worden.

Daarnaast lijken sommige paden onlangs te zijn opgeknapt, maar andere weer niet. En op veel plekken lagen tijdens de rondgang hopen zand en grond. Die moeten opgeruimd worden, vindt het CDA. Net als het groen dat op sommige plekken nogal storend over de graven heen groeit. "Dat is geen goed gezicht en daar mag in het voorjaar wel een tandje worden bijgezet bij het groenonderhoud", zegt fractievoorzitter Cor van der Mark.

Ook de urnenmuur kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken, constateerde de fractie. Bij die urnenmuur is bovendien een opstaande rand die lastig is voor bezoekers met een rollator of rolstoel. "Die hoek moet toegankelijker worden gemaakt", aldus Van der Mark.