'Gemeente kan niet anders doen dan Eendenburcht te verkopen aan moskeevereniging ICCW'

Dat stelt fractievoorzitter Peter Duijsens van coalitiepartij Westland Verstandig in een reactie op vragen van de LPF. Die vindt dat het huidige gemeentebestuur een cadeautje geeft aan de moskeevereniging en bovendien is het moment van kenbaar maken van de verkoop op z'n zachtst gezegd ongelukkig, zo rond Kerst en Oud en Nieuw, aldus de LPF.

"Het vorige college, met daarin de LPF, bevestigde de verkoop van de Eendenburcht aan de moskeevereniging, maar gooide het over de verkiezingen heen", reageert Duijsens. "Gezien de afspraken uit het verleden kon het college nu niets anders doen dan het voornemen kenbaar maken van de verkoop aan de moskeevereniging en aangeven dat zij de enige serieuze gegadigde was."

De verkoopprocedure maakt deel uit van het zogenoemde Didam-arrest. Dat wil zeggen dat andere geïnteresseerden in het perceel zich kunnen melden bij de gemeente. Als dat gebeurt dan moet een aparte procedure gevolgd worden. "Dit is volledig in de lijn met wat het vorige college van plan was", zegt Duijsens. "Dat is juridisch ook verplicht."

LPF heeft de wethouder ook om opheldering gevraagd over de lage huur die ICCW nu betaalt voor het huidige gebouw aan de Julianastraat in Wateringen. Volgens Duijsens is die huur destijds met de voormalige gemeente Wateringen afgesproken. "Die huur is niet hoog, maar dat is niet vreemd", vindt Duijsens. "Ook gebouwen als de Noviteit, de Leuningjes en de Hofboerderij werden en worden nog steeds tegen lage huurprijzen door de gemeente in gebruik gegeven."