Vitis Welzijn organiseert allerlei activiteiten voor jongeren rond jaarwisseling

Het is inmiddels een vaste traditie geworden rondom de jaarwisseling in Westland: kerstboomwerpen. Ook dit jaar krijgen jongeren tot en met 18 jaar de kans zich te kronen tot kampioen.

"Het is een wedstrijd met een knipoog", zegt Jaco Lemckert, teamcoördinator jongerenwerk van Vitis Welzijn. "Meedoen is belangrijker dan winnen en het plezier is minstens zo belangrijk als de meetlat en de recordpogingen." Deelnemen is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Het kerstboomwerpen is onderdeel van een programma vol initiatieven in de kerstvakantie waar jongeren aan mee kunnen doen. "Team Jongerenwerk presenteert verschillende activiteiten, zowel online als fysiek", vervolg Lemckert. "Zo kunnen jongeren zich bijvoorbeeld op donderdag actief uitleven tijdens sport- en spelactiviteiten in het Zandeveltpark in 's-Gravenzande."

Met het naderen van het einde van het jaar neemt ook het aantal meldingen van vuurwerkoverlast in Westland traditioneel toe, weet ook Vitis Welzijn. In tegenstelling tot de vorige twee jaar is er geen landelijk vuurwerkgebod. Dat betekent dat de in 2020 afgesproken vuurwerkregels weer van kracht zijn. Samen met gemeente, handhavers en politie zetten de jongerenwerkers zich volgens Vitis Welzijn volop in op veilig en verantwoord omgaan met vuurwerk.

"We gaan de laatste twee dagen van het jaar 'on tour' om waar mogelijk het gesprek met jongeren op straat aan te gaan", legt de teamcoördinator jongerenwerk uit. "Uiteraard staan we ook voor buurtbewoners klaar met warme chocolademelk en een luisterend oor."

Jongerenwerkers hebben volgens hem een uitstekend gevoel voor het lokaliseren van hotspots waar de jeugd elkaar treft en vuurwerk afsteekt. "Op die ontmoetingsplaatsen zijn we zichtbaar aanwezig. Voor streettalk, zoals we de gesprekken met jongeren op straat noemen. Daarnaast hebben heeft Team Jongerenwerk online (via Instagram en WhatsApp) veel contact met individuele jongeren."

De jongerenwerkers vervullen deze rol om jongeren te motiveren de risico's van vuurwerk serieus te nemen. "Maar we staan niet met een opgeheven vingertje", zegt Lemckert. "Dat werkt juist vaak averechts."

Meer informatie en het programma is te vinden op de website www.jongerenwerkwestland.nl.