Maximaal 80 extra woningen in nieuwbouwwijk De Lier

Er komen maximaal tachtig extra woningen in nieuwbouwwijk Liermolen/Molensloot in De Lier. Ontwikkelaar BPD heeft het Westlandse gemeentebestuur gevraagd of ze meer woningen mag bouwen en het college van B en W gaat daarmee akkoord.

Ook wordt een deel van de bereikbare koopwoningen in de Wilgenbuurt omgezet naar middeldure huurwoningen. Die worden opgenomen in het zogenoemde BPD woonfonds. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst heeft BPD de gemeente verzocht om een gedeelte van de woningbouwopgave gecombineerd te ontwikkelen en onder te brengen onder het BPD Woningfonds. Dat betekent dat een groter gedeelte van de bereikbare koopwoningen middeldure huur wordt, omdat daar veel vraag naar is. Bovendien is hiermee de tijdige bouw van bereikbare woningen gegarandeerd. Daarnaast heeft BPD verzocht om op basis van de samenwerkingsovereenkomst gebruik te mogen maken van de mogelijkheid om 10 procent extra woningen te bouwen. Dit past helemaal in de woonvisie van de gemeente Westland tot 2030, want de huidige vraag naar woningen is immers groot.

