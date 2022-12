Uitslag provinciale statenverkiezingen in etappes: eerst partijen, dag later kandidaten

Die nieuwe wettelijk regeling is ingesteld om de tellers meer tijd te geven en fouten te corrigeren. Het centrale stemmen vindt onder toezicht van burgemeester Arends plaats in de sporthal De Pijl in Naaldwijk.

In maart kunnen zo'n 90.000 Westlandse kiesgerechtigden hun stem uitbrengen tijdens beide verkiezingen. De uitslag van de statenstemmingen is landelijk belangrijk omdat de gekozen provincialen op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer kiezen.