Op vrijdagavond 11 november fietsten twee jongens over de Van Luyklaan in Kwintsheul toen een groepje jongeren vanuit de recreatieplas de Zwethzone vuurwerk naar de fietsers gooide. Een van de jongens werd hierbij geraakt en viel door de harde knal van zijn fiets.



Het slachtoffer liep door het stuk vuurwerk meerdere verwondingen op en in zijn jas waren flinke gaten te zien. Volgens de politie gaat het om professioneel vuurwerk. Politie Basisteam Westland doet de oproep aan getuigen van het incident om zich te melden.