Westland Verstandig wil informatieavond over Koningin Julianaweg: 'Heel veel klachten'

De Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande is de afgelopen zeven maanden op de schop gegaan. De drukke doorgaande weg is sinds vorige week weer open, maar er komen veel klachten en meldingen van mensen over dingen die volgens hen niet goed zijn, zoals te scherpe stoepranden, te smalle bochten en andere onveilige situaties.

Dat stelt fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig, die het gemeentebestuur om opheldering heeft gevraagd. Duijsens wil dat het college van B en W een informatieavond organiseert waar bewoners en belanghebbenden niet alleen toelichting kunnen krijgen op de manier waarop de weg is ingericht, maar ook hun klachten kunnen uiten en meldingen kunnen doen bij de gemeente of aan degenen die aan het ontwerp gewerkt hebben. "Onze fractie wordt veelvuldig benaderd door bewoners uit 's-Gravenzande, met name bewoners van de Koningin Julianaweg, met klachten en meldingen", aldus Duijsens. "Zij noemen te scherpe stoepranden waardoor autobanden beschadigd raken, te smalle bochten waardoor vrachtwagens niet goed kunnen draaien en het onveilige parkeren."

